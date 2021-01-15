В Самарской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
15 января 2021, 13:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В пятницу стало известно, что власти Самарской области продлили до 31 января режим самоизоляции для граждан старше 65 лет из-за текущей ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ранее – с 5 ноября 2020 года – для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе начался обязательный режим самоизоляции, который впоследствии не раз продлевался.
В постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова говорится, что пункт 2.9 после слов о продлении самоизоляции для граждан старшего возраста "по 17 января 2021 года включительно" дополнить словами "с 18 по 31 января 2021 года включительно".
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