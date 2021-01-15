Традиция продолжается

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15 января 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели», Екатерина Мулюн ]

Фото: Елены Галкиной

В канун Нового года на Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина состоялось вручение очередных сертификатов в рамках программы по закреплению молодых специалистов на предприятии.

Фото: Елены Галкиной. На фото: заместитель технического директора – главный конструктор по спецпродукции Александр Сагин вручает сертификаты участникам программы.

Программа по закреплению молодых специалистов действует на АПЗ с 2011 года. Участвуют в ней работники инженерно-технического состава, а также специалисты отделов и служб до 35 лет, проработавшие на предприятии не менее трех лет. Все они успешно выполняют производственные задания, внедряют новые технологии, занимаются рационализаторской деятельностью.

Ежегодно участник программы получает именной сертификат на сумму 60 000 рублей. Право на выдачу очередного документа подтверждается комиссией во главе с генеральным директором. По истечении семи лет работнику выплачивается накопившаяся премия в полном размере с учетом индексации.

В 2020 году сертификаты первого уровня получили 12 приборостроителей. Завершили участие в программе девять работников предприятия.

Цифра

79 приборостроителей получили сертификат АО «АПЗ» в конце 2020 года.

Дмитрий Чернышов, старший мастер участка цеха №64, выпускник программы:

– В программе начал участвовать, когда был технологом, теперь – старший мастер. Постоянно писал рацпредложения, старался улучшить техпроцесс. В последние годы занимался снижением трудоемкости, оптимизацией времени обработки на станках с ЧПУ. Участие в программе мотивировало к поиску новых решений. Казалось бы, семь лет – довольно долго, а пролетели быстро, вот получил последний сертификат. Эта программа – отличный способ мотивации молодых специалистов.