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Курам на смех. Чиновники запрещают россиянам разводить домашних животных

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Курам на смех. Чиновники запрещают россиянам разводить домашних животных

Волгоградская городская Дума приняла «закон о курах», который вызвал в обществе неоднозначную реакцию. По новому правилу за разведение домашних пернатых в черте города на владельца накладывается штраф. Размер денежного взыскания больше прожиточного минимума в регионе.

Больше всего от закона «бездарных чиновников» пострадали пенсионеры, для которых подсобное хозяйство выступает одним из основных способов выживания в сложных условиях. Чиновники закон оправдывают тем, что люди разводят кур в садоводческих хозяйствах, создавая серьёзные проблемы для соседей.

В мэрии Волгограда напомнили, что правила землепользования и застройки действуют уже на протяжении 10 лет, однако никто не смог ответить, почему людей начали штрафовать за разведение пернатых в разгар пандемии.

Помимо «закона о курах» в Волгограде курьёзная ситуация сложилась в Самарской области. Владельцы свиней в нескольких деревнях вынуждены расставаться со своими животными, так как неподалёку в лесу был найден мёртвый кабан, который предположительно мог погибнуть из-за африканской чумы. Но в большинстве случаев, вводимые чиновниками ограничения относительно подсобных хозяйств являются абсурдом.

ПВ

Общество

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