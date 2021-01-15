Жителей Краснодара попросили воздержаться от поездок по городу 15 января

Аргументы Недели → Общество

15 января 2021, 11:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@KRDRU

Утром 15 января глава Краснодара Евгений Первышов в своём telegram-канале призвал горожан воздержаться от поездок по городу на личных авто.



Мэр отметил, что снег шёл всю ночь, а толщина покрова превысила 16 сантиметров. По словам градоначальника все городские службы приведены в повышенную готовность и в усиленном режиме чистят дороги.



"Работа не прекращается, но и снег продолжает идти. Синоптики прогнозируют осадки до полудня", — добавил политик.



Первышов обратился к автомобилистам с просьбой по возможности отказаться в этот день от личного автомобиля. Мэр отметил, что в связи с погодными условиями на дорогах сейчас наблюдается повышенная опасность и попросил автолюбителей пользоваться такси или общественным транспортом.