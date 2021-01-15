Снегопад в Волгоградской области не повлиял на движение пассажирских поездов

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15 января 2021, 11:01 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

В ночь с 13 на 14 января в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги велись непрерывные работы по уборке снега. В этом процессе были задействованы пневмоочистительные и снегоуборочные машины, специализированные снегоочистители. С их помощью со станций Волгоградского региона было вывезено 0,6 тыс. кубометров снега. Проведённая работа позволила избежать задержек пассажирских поездов. В Волгоградской области основные работы велись на станциях Арчеда, Петров Вал, имени Максима Горького и Волгоград-1.

Особое внимание уделялось крупным железнодорожным вокзальным комплексам Волгоград и Волжский. Для предотвращения оледенения поверхностей пассажирских платформ и прилегающих территорий было использовано 6 тонн антигололедной смеси и песка.

Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка.