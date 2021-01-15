Краснодарские полицейские задержали известного блогера

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15 января 2021, 10:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@DANYA_MILOKHIN

14 января в Краснодаре полицейские задержали прилетевшего из Москвы популярного тик-токера Даню Милохина.



Задержание произошло с целью объяснить блогеру актуальные санитарные нормы в условиях пандемии коронавируса. Дело в том, что в кубанской столице Милохин встретился с поклонниками, однако среди большой толп фанатов многие были без масок и, кроме того, присутствующих было больше сотни, а подобные собрания в условиях режима повышенной готовности за редкими исключениями запрещены.



В полиции пояснили, что в городское МВД поступило сообщение о большом скоплении людей на Главной городской площади и правоохранители отправились проверить информацию.



Также известно, что вместе с Милохиным в Краснодар прилетел другой известный блогер – Артур Бабич. Он в своих соцсетях рассказал, что поездка была спонтанной. Оба тик-токера вернулись в столицу в тот же день.