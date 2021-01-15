В Словакии ввели штраф 10 тыс евро за нарушение очередности вакцинации от COVID-19

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15 января 2021, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Парламент Словакии утвердил штраф в €10 тыс. за нарушение очередности по вакцинации от коронавируса за счет использования служебного положения. Об этом в четверг вечером сообщил словацкий телеканал TA3.

Угроза крупных штрафов, как посчитали законодатели, отобьет желание у имеющих доступ к вакцине чиновников и медперсонала клиник, где делаются прививки против коронавируса, обеспечить доступ к дефицитному препарату вне очереди родственникам и друзьям. В четверг за такие злоупотребления, как напомнил телеканал, лишился поста директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский.

В Словакии процесс вакцинации населения начался 26 декабря сразу же после получения первой партии препарата совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. В стране в первую очередь прививки делают пожилым гражданам, больным тяжелыми хроническими заболеваниями, медикам и сотрудникам служб, задействованным на первой линии борьбы с коронавирусом, а также высшим должностным лицам, обеспечивающим бесперебойное функционирование государства и экономики.

Общее число заразившихся коронавирусом в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн граждан, достигло за время эпидемии 217 978. В республике за время эпидемии умерли 3 260 пациентов с диагнозом COVID-19. В стране с 1 января резко ужесточили меры эпидемической безопасности, направленные на сокращение социальных контактов граждан.

С 1 октября в Словакии был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии. Он должен завершиться 9 февраля.