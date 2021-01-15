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«РГ»: директор ФСО Дмитрий Кочнев переходит в ФСБ

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

«РГ»: директор ФСО Дмитрий Кочнев переходит в ФСБ
флаг РФ, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев в ближайшее время покинет свой пост.

Собеседник отметил, что на его место временно исполняющим дела назначили первого замдиректора ФСО Олега Климентьева. При этом сам Дмитрий Кочнев переходит на работу в ФСБ, уточнил он. По его словам, другие кадровые перестановки не планируются.

Также есть сведения, что на должность нового директора ФСО будет назначен нынешний руководитель службы безопасности президента РФ (замдиректора ФСО) Алексей Рубежной. Известно, что он выходец из группы спецназа ФСБ России «Альфа».

БА

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