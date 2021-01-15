Хабаровчане просят Bellingcat расследовать дело Фургала

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15 января 2021, 09:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровские активисты обратились к Bellingcat с просьбой о проведении независимого расследования о деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Видеоролик с обращением размещен в YouTube.

- Если в Bellingcat подтвердят выводы российского следствия, мы примем это утверждение, поэтому мы обращаемся к руководству Bellingcat с просьбой провести независимое следствие по делу Сергея Фургала, - указывают инициаторы обращения.

- На наш мирный протест власть ответила исключительно запугиванием, арестами и полицейскими преследованиями, судебными репрессиями и ОМОНовскими дубинками, - добавили активисты.

Активисты также обращают внимание на то, что следует проверить и смерть брата Сергея, Вячеслава Фургала, который умер 13 июня 2020 года, а перед смертью находился две недели в состоянии комы.

Напомним, что Сергея Фургала обвиняют в организации убийства 15-летней давности. Расследование по его делу завершено. Сегодня, 15 января, Фургалу будет предъявлено обвинение.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже заявил о том, что карьера Фургала как политика фактически окончена, а возвращение бывшего губернатора на политический олимп едва ли евозможно, даже если с него снимут обвинения.

В Хабаровске же продолжаются регулярные акции в поддержку экс-главы региона.