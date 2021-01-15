В правительстве Челябинской области объявили о новых назначениях
15 января 2021, 07:28[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Назначены заместитель управляющего делами губернатора и правительства области, а также заместитель начальника Главного управления по труду и занятости Челябинской области.
Управделами губернатора и правительства с 13 января назначен Егор Козлов, должность заместителя начальника управления по труду и занятости займет с 19 января Николай Барышников. Оба чиновника должны пройти трехмесячный испытательный срок. Отметим, что в управлении делами губернатора и правительства Челябинской области свободна еще одна ставка первого заместителя.
Напомним, в конце прошлого года по инициативе губернатора в отставку ушли министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, министр физической культуры и спорта Леонид Одер, министр строительства и первый заместитель министра дорожного строительства и инфраструктуры Александр Филиппов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.