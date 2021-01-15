В правительстве Челябинской области объявили о новых назначениях

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15 января 2021, 07:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Назначены заместитель управляющего делами губернатора и правительства области, а также заместитель начальника Главного управления по труду и занятости Челябинской области.

Управделами губернатора и правительства с 13 января назначен Егор Козлов, должность заместителя начальника управления по труду и занятости займет с 19 января Николай Барышников. Оба чиновника должны пройти трехмесячный испытательный срок. Отметим, что в управлении делами губернатора и правительства Челябинской области свободна еще одна ставка первого заместителя.

Напомним, в конце прошлого года по инициативе губернатора в отставку ушли министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, министр физической культуры и спорта Леонид Одер, министр строительства и первый заместитель министра дорожного строительства и инфраструктуры Александр Филиппов.