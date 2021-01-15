Как отказаться от сладкого?

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Задумывались ли вы когда-нибудь, что наша любовь к сладкому заложена природой? Раньше людям приходилось отправляться на охоту для того, чтобы добыть еду, а чтобы им хотелось активнее это делать, еда должна была приносить удовольствие. Чем калорийнее продукт, тем больше она нам нравится. А сладкое еще и является источником энергии.



Как начать есть меньше сладкого?



1. Употребляйте в пищу больше углеводов



Как сладости, так и крупы расщепляются в вашем организме до простых сахаров, но в отличии от сладкого, углеводы не так быстро, поэтому, после того как вы съедите, например, кашу, чувство голода придет не так быстро, как после шоколада.



2. Не поощряйте себя сладостями за ваши успехи



Когда вы успешно справляетесь с каким-то трудным заданием, вы идете в магазин и покупаете вкусняшку, как бы поощряя себя за это. Лучше вместо этого, потратить деньги на то, что вам действительно нужно и то, что будет приносить вам также счастье, но не на еду. Или же просто отложить деньги.



3. Потребление сахара должно быть осознанным



Когда вы в очередной раз захотите съесть сладкое, то отвлекитесь от всех остальных дел, уделите время только тому, что вы едите. Если вы параллельно будете чем-то заняты, то не сможете получить удовольствие в полной мере, а сахар в любом случае окажется в вашем организме.



4. Понемногу уменьшайте порцию сахара



Когда в следующий раз захотите выпить чай положите 1 ложку сахара, вместо двух, кусок торта разрежьте пополам. Вы в любом случае насладитесь сладким, но порция будет меньше.



5. Простая вода - залог успеха



Вместо сладкой газировки, пейте обычную воду, она принесет намного больше пользы.



6. Найдите себе занятие, которое будет помогать вам отвлекаться от сладкого.



Когда будет появляться желание съесть какую-то вкусняшку, начните проявлять физическую активность или умственную,

после этого вам уже не захочется сладкого.



7. Читайте составы на продуктах



Во многие продукты добавляют сахар, иногда он есть даже там где, вы и не подозреваете. Найдите те же продукты, в которых не будет сахара.



8. Научитесь готовить десерты сами



Когда вы готовите десерты, у вас есть возможность положить меньше сахара, чем указано в рецепте. Зачастую нам советуют добавлять его слишком много, это ни к чему.



9. Не голодайте



Не доводите себя до состояния, когда вы готовы «съесть слона», пока вы не сильно голодны, вы еще в состоянии следить за тем, что собираетесь съесть.



10. Избавьтесь от привычек, которые связаны со сладостями



Не обязательно после плотного обеда, пить чай со сладостями, потому что вы так привыкли. Лучше заменить это занятие на что-то не связанное с сахаром.



Помните, многие эксперты считают, что сахар не должен превышать 10% от ежедневного потребления калорий.



Соблюдайте все рекомендации и идите к своей цели. Покажите свою силу воли.