В Минздраве предположили, какие послабления может дать сертификат о вакцинации от коронавируса
14 января 2021, 22:02[ «Аргументы Недели» ]
Сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в перспективе может давать право на некоторые послабления, среди которых право на перемещение, посещение каких-либо мероприятий.
Это мнение 14 января высказал замглавы Минздрава Евгений Камкин на Гайдаровском форуме. Камкин не исключил, что сертификат о вакцинации от коронавируса станет документом, который будет давать послабления.
Замминистра здравоохранения напомнил, что получившие вакцину от коронавируса могут получить сертификат на сайте госуслуг. Президент РФ Владимир Путин 13 января поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V».
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