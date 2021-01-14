Минстрой готовится регулировать рынок арендуемого жилья, чтобы упростить процедуру сбора налогов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ готовит законопроект по регулированию рынка частного наемного жилья. Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что ведомство предлагает ввести информационную систему учета договора аренды жилья, и ее планируется объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.
Как объяснил Стасишин, "цифровая платформа может стать основой для всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за доходностью". Также предполагается стимулировать создание коммерческого арендного жилья введением благоприятного налогового режима, поправки будут внесены в Налоговый кодекс.
Планируется, что в сентябре 2021 года документ будет внесен в правительство, а в декабре представлен на рассмотрение Госдумы.
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