Дочь министра обороны РФ Шойгу добилась успехов в бизнесе, спорте и кино

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14 января 2021, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В декабре Федерацию триатлона России возглавила 30-летняя Ксения Шойгу, младшая дочь министра обороны РФ. Ее попадание в руководство спортивной организации вызывает немало вопросов.

Известно, что выборы на пост главы Федерации были безальтернативными, а назначение благословил отец Ксении:

«Я всегда с ним советуюсь. Он сказал, что это интересно, будет мной гордиться, потому что уверен, что у меня все получится, пожелал мне удачи».

Младшая Шойгу в 2013 году создала «Лигу Героев» - спортивно-патриотическую организацию, которая устраивает любительские квест-забеги с военным уклоном по пересеченной местности. Пару месяцев назад Ксения приняла участие в престижной триатлонной гонке Ironstar 113 в Сочи (1.93 км по воде, 90 км на велосипеде и 21.1 км бегом). Она не смогла уложиться в лимит по времени и осталась без результата, но описала гонку довольно эмоционально:

«Во-первых, трудно – это про голову, мой мозг просто не умел и не мог вместить в себя такое количество километров. Очень часто мозг услужливо задает вопрос: правда ли ты этого хочешь, настолько, что готов ехать или бежать дальше? И от ответа зависит, остановишься ли ты и будешь ли жалеть об этом.

Дистанция далась организму очень легко. Даже с учетом того, что ориентирование в воде у меня отвратительное. Я потерялась и наплавала на 700 м больше, потеряла почти 25 минут времени и немного уверенности в себе. Но дальше – просто космос велик. Сочи коварный, но сегодня я получила от него столько счастья, что даже не поверила!».

Талантов у Ксении Шойгу немало. После окончания МГИМО она пришла в «Газпромбанк» на должность старшего аналитика департамента, а позже стала советником заместителя председателя правления. В разные годы Ксения входила в генштаб Юнармии, снималась у Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем-2», была советником президента Торгово-промышленной палаты и управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech, преподавала в МГИМО.

Ксения является учредителем компании «Кэпитал перформ», среди активов которой, по данным Forbes, медицинская компания MedPoint24 – она занимается предрейсовыми медосмотрами водителей различных компаний, в том числе – «Яндекс. Такси», «Почты России», «Сбера», «Роснефти».

Около года назад Ксения вошла в инвестиционный комитет некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта. Спустя несколько месяцев правительство выделило на реконструкцию двух фортов Кронштадта порядка 4,5 млрд рублей.

Последнее достижение российской сборной по триатлону – третье место Дмитрия Полянского в Мировой серии 2012 года. Олимпиаду-2016 мужчины закончили в четвертом десятке, лучшая спортсменка из женской команды пришла к финишу 20-й. Отечественный триатлон находится в глубоком упадке.

Ксения видит выход из кризиса следующим образом:

«Самое главное – это увеличить количество спортсменов, которые будут готовиться и претендовать на медали, создавать конкуренцию внутри страны. Я бы очень хотела, чтобы у нас было порядка 48 профессионалов. Это несколько составов сборной. Первый состав будет ключевым, он начнет готовиться по своей программе. Но остальные составы должны создавать ему конкуренцию и, может быть, когда-то его перегнать».

Издание Sports.ru сообщает, что пыталось договориться с Ксенией об интервью и предварительно отправило в ее пресс-службу следующие вопросы:

1) Ксения Сергеевна рассказывала, что начала заниматься триатлоном после института, да и бег полюбила в зрелом возрасте.

Хочется понять, при каких обстоятельствах увлеклась - что подтолкнуло, кто предложил? И вообще, чтобы заняться триатлоном, нужен очень серьезный фундамент подготовки. Как Ксения Сергеевна была приобщена к спорту до триатлона, чем занималась? Или заходила без базы и набирала ее уже в зрелом возрасте?

2) На ноге видна татуировка – что конкретно там изображено? В чем идея? Давно ли нанесла? Есть ли другие татуировки? Хотя бы в планах.

3) Насколько понимаем, после МГИМО Ксения Сергеевна сразу попала на должность старшего аналитика «Газпромбанка». Как это было? Пригласили? Была договоренность во время обучения?

4) Генштаб Юнармии – в целом, тот же вопрос: как возник этот вариант? Почему привлек?

5) Роль в «Утомленных солнцем-2». Был ли кастинг? В чем интерес Ксении Сергеевны? Что вспоминается из съемок и вообще работы над ролью?

6) Если правильно понимаем, Ксения Сергеевна занимается бизнесом. Как и когда пришла туда? Чем занималась/увлекалась? Какие основные интересы сейчас? Насколько успешно выходит? Откуда капитал?

7) Как правило, от президента спортивной федерации ждут бюджета – и он или наполняет бюджет своими деньгами, или привлекает спонсоров. Какая ситуация в триатлоне? Реально ли открыть бюджет федерации – по примеру биатлонистов? Как искать спонсоров? Есть ли/планируется ли попечительский совет?

8) Объективно, Россия – не тот регион на планете, где триатлон суперпопулярен. Есть ли задача сделать центры триатлона? Создать лигу или сделать Россию частью большой международной лиги?

9) Наконец, пойти в президенты – решение Ксении Сергеевны? Кто-то позвал? Попросил? Как пришла к такому решению?

Ответов на свои вопросы Sports.ru так и не получил.