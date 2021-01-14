Воронежскую Аленку продадут на аукционе за один миллион рублей, но ее владелец надеется сорвать куш побольше

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2021, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Памятник Алёнке из Нововоронежа выставили на аукцион — начальная цена один миллион рублей, но ее владелец надеется сорвать куш побольше. А все потому, что статуя вызвала бурную реакцию в сети и желающих приобрести ее уже немало.

Так устроен современный мир, то, что вчера было посмешищем, сегодня поднимается в цене. И огромное количество мэмов – «мол, баба страшна как наша жизнь» только поднимает в цене уродливую скульптуру. Этим и воспользовался нынешний владелец железной леди Владимир Пилипенко.

Он заключил контракт с аукционом, сегодня лот показали публике. Цена — от миллиона рублей, а наименование — уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства. И как пишет «КП», объектом интересуются даже зарубежные коллекционеры. Местный краевед Борис Смольянинов заявил, что помимо российских знаменитостей среди написавших есть даже некая женщина по имени Иванка Трамп, и в администрации гадают, имеет ли она отношение к президенту США.

Ну а на месте «памятника Русской Смерти», так прозвали Аленку в Рунете, установят новую девушку и обещают, что она будет «красивой и миловидной». Надеемся, в этот раз скульптура получится лучше.