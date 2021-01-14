ТАСС: В Минтрансе и Росавиации планируются кадровые перестановки. Нерадько сменит Костюк

В Министерстве транспорта РФ и Росавтодоре планируются кадровые перестановки. Источник ТАСС в отрасли
сообщил, что руководитель Росавиации Александр Нерадько покинет пост первого заместителя главы Минтранса.
Его сменит руководитель Росавтодора - замминистра транспорта Андрей Костюк. На должности руководителя Росавиации Нерадько останется. Заместитель гендиректора "Аэрофлота" - летный директор Игорь Чалик в ближайшее время будет назначен замминистра транспорта РФ, он будет курировать авиацию.
Соответствующий документ будет скоро официально опубликован.
Нерадько, возглавляющий Росавиацию с 2009 года, был назначен первым заместителем министра транспорта РФ в марте 2020 года.
Несколько дней назад появилась информация, что Минтранс покинул замминистра Юрий Цветков, курирующий вопросы судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.
Бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям "Аэрофлота" Кирилл Богданов был назначен на пост замминистра транспорта РФ. Он будет заниматься цифровым развитием транспортной отрасли.