ТАСС: В Минтрансе и Росавиации планируются кадровые перестановки. Нерадько сменит Костюк

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14 января 2021, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Нерадько, АГН Москва, globallookpress.com

В Министерстве транспорта РФ и Росавтодоре планируются кадровые перестановки. Источник ТАСС в отрасли

сообщил, что руководитель Росавиации Александр Нерадько покинет пост первого заместителя главы Минтранса.

Его сменит руководитель Росавтодора - замминистра транспорта Андрей Костюк. На должности руководителя Росавиации Нерадько останется. Заместитель гендиректора "Аэрофлота" - летный директор Игорь Чалик в ближайшее время будет назначен замминистра транспорта РФ, он будет курировать авиацию.

Соответствующий документ будет скоро официально опубликован.

Нерадько, возглавляющий Росавиацию с 2009 года, был назначен первым заместителем министра транспорта РФ в марте 2020 года.

Несколько дней назад появилась информация, что Минтранс покинул замминистра Юрий Цветков, курирующий вопросы судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.

Бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям "Аэрофлота" Кирилл Богданов был назначен на пост замминистра транспорта РФ. Он будет заниматься цифровым развитием транспортной отрасли.