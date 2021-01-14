Собянин обозначил сроки возвращения к нормальной жизни, при условии, если люди будут вакцинироваться от COVID-19
14 января 2021, 18:51[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 января назвал сроки возвращения к нормальной жизни, при условии, если люди будут вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24", в мае может восстановиться нормальная жизнь, если население будет прививаться.
Мэр Москвы надеется, что заболеваемость коронавирусом в столице начнет снижаться через две-три недели, и позитивная динамика может наметиться к концу января.
На следующей неделе оперштаб оценит ситуацию. По словам Собянина, от того, как будет все развиваться, можно будет принимать решения ослаблять ряд ограничений, или же продлять.
Столичный градоначальник продлил школьные каникулы до 17 января. Собянин сегодня сообщил заболеваемости коронавирусом детей почти в два раза за две недели. С 18 января начнется обучение в школах.
По данным оперштаба, 14 января в Москве выявлено 5893 новых зараженных коронавирусной инфекцией.
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