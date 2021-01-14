С бейджиком больше прав. Власти Сахалина тем, кто вколол вакцину, выдадут специальное удостоверение

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14 января 2021, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Сахалина заявили о всеобщей вакцинации и решили ввести специальные бейджики для тех, кто сделал прививку. Об этом сегодня объявил губернатор Валерий Лимаренко.

Жители региона, привившиеся от коронавируса, получат больше прав по сравнению с тем, кто этого не сделал. Им начнут выдавать бейджи, которые будут давать право, например, не носить медицинские маски в общественных местах.

"Чтобы выйти из кризиса, мы должны получить коллективный иммунитет. Поэтому в течение нескольких месяцев необходимо привить большинство жителей области. Наша задача – создать так называемые «зелёные зоны» в отдельно взятых организациях – в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован. Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах. Уберечь себя и своих близких не сложно – проходите вакцинацию",- написал чиновник в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Лимаренко (@limarenko_official)

В сети уже прогнозируют появление серого рынка вакцинных ксив для тех, кто еще не привился, но уже очень не хочет носить маски. А многие жители региона удивлены, они говорят, что ни о какой массовой вакцинации речи не может идти, если первоначально Сахалин получит всего 9 тысяч доз «Спутника V». В будущем, по словам губернатора, в регион будут завозить по 20-30 тысяч доз ежемесячно.