В Уфе мужчину, обвиненного в убийстве педофила, на восемь лет лишили свободы

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14 января 2021, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

В Башкирии 34-летний житель Уфы Владимир Санкин, избивший педофила-рецидивиста до смерти, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Следствие установило, что 20 января 2020 года двое подростков пожаловались Санкину на пристававшего к ним незнакомого мужчину.

Дети рассказали Санкину, что дяденька совершил в отношении них развратные действия. Владимир решил "разобраться". Конфликт мужчин перерос в драку. Санкин сильно избил 54-летнего предполагаемого злоумышленника. На место происшествия вызвали полицию. Педофилу вызвали скорую, но он скончался по пути в больницу.

Санкина также подозревали в похищении у потерпевшего денег. В отношении заступившегося за детей мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), но позже обвинение было переквалифицировано на ст.105 УК РФ (убийство). Санкин просил рассматривать его дело с участием присяжных. Они посчитали его виновным в убийстве, но невиновным в разбое, и просили суд о снисхождении при назначении наказания.

Следователи установили, что избитый мужчина был педофилом-рецидивистом. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.5 ст.135 УК РФ, которое позднее было прекращено судом в связи со смертью обвиняемого.

В суде Владимир Санкин пояснил, что вступился за детей и оборонялся, не хотел убивать педофила. Но прокурор опроверг его версию. Приговор сегодня вынес Калининский районный суд Уфы.