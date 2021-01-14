В Буйнакске кишечная инфекция распространялась по водопроводным трубам

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14 января 2021, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В настоящее время уже известно о 69 детях и 14 взрослых, оказавшихся в больницах Буйнакска после отравления водопроводной водой. Общее число отравившихся, по данным Роспотребнадзора, - 115 человек.

В городскую детскую больницу Буйнакска 12 января стали поступать дети с одинаковыми признаками отравления - тошнотой, рвотой и температурой. Роспотребнадзор Дагестана сообщил, что причиной массового отравления стала некачественная питьевая вода, а власти города посоветовали жителям три дня не пользоваться водопроводом.

«Сначала, когда пошла информация о том, что мандаринами отравились дети, я все фрукты, которые были дома, выбросила. Воду кипятим, для питья используем купленную воду, - рассказала жительница района «Приреченск» в Буйнакске. - У меня четверо детей, никто из них не отравился, но я перестраховалась. Воду нам подают по часам, она вкусная, не могу сказать, что в нашем районе она была плохого качества, в нашем районе она и не хлорированная».

Тем не менее, сообщается, что жители города переходят на бутилированную воду и устанавливают фильтры. Некоторые из них призывают вслед за детскими садами закрыть и школы.

Известно, что поначалу администрация Буйнакска просила «не распространять фейк» о плохой воде.

«У меня вся семья болеет. Если это фейк, тогда от чего», — пишет patimat_mysaeva в Instagram-паблике tut.buynaksk.

«Сын утром, как встал, ничего не ел и не пил кроме воды, минут 20 спустя начались боли в животе, головная боль, рвота, высокая температура, диарея... Не пейте сырую воду из-под крана, пейте кипяченую!», - сообщает пользователь nuri.1993.

Издание «Кавказский узел», со ссылкой на слова представителя администрации города, сообщило, что все отравившиеся - жители разных районов Буйнакска. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, но к ответственности пока никто не привлечен. Круг виновных лиц устанавливается.

«Буйнакскводоканал» приступил к гиперхлорированию водопроводных сетей, а мэр города Исламудин Нургудаев пообещал организовать подвоз питьевой воды во все районы Буйнакска, а также во все социальные объекты.