Совсем не чеховская чайка. «Приковали наручниками и опоили», бывшая жена сына экс-прокурора Чайки рассказала о похищении

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14 января 2021, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывшую жену бизнесмена и сына экс-генпрокурора России Артема Чайки — Марину похитили неизвестные, которые представились «сотрудниками ФСБ или ФСО». Об этом рассказала ее адвокат Екатерина Гордон.

12 января Марина явилась в одинцовский наркологический диспансер для прохождения освидетельствования. Уже вблизи клиники неизвестные в масках, представившись сотрудниками «ФСБ или ФСО» посадили ее в машину, надели ей шапку на глаза и увезли в неизвестном направлении.

Гордон заявила, что Марину приковали наручниками в подвале, отобрали телефон и «чем-то опоили». Затем ее почти 10 часов расспрашивали о недвижимости бывшего мужа и его бизнесе. А потом отпустили, и женщина вернулась домой. Адвокат уверяла, что это сделал бывший муж Артем Чайка, с которым ее клиентка разводится и сейчас идет судебный процесс об опеке над младшей из их четверых общих детей. Ссылаясь на сообщения дочери, она писала, что женщину удерживают в психушке. Но затем все записи были удалены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

Брак Марины и Артема был расторгнут в июле 2020 года. А ранее в сети появилось видео, на котором Марина рассказывает о поступающих ей угрозах отобрать детей, просит вернуть ее паспорт и дать ей развод.