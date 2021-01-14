ЛДПР на 85% содержится за счет налогов россиян

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14 января 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По данным «Собеседника», основанным на финансовых отчетах ЛДПР перед Центральной избирательной комиссией, партия за последние три года получила от государства почти 3,4 млрд рублей, то есть примерно 85% от своего общего бюджета, который составил 4 млрд рублей.

В 2021 году в России пройдут парламентские выборы. Главным источником пополнения казны партии Владимира Жириновского являются деньги налогоплательщиков. Помогают ЛДПР и связанные с ней коммерсанты, которые благодаря политическому влиянию лоббируют интересы своего бизнеса.

Прошлой зимой Владимир Жириновский на Красной площади раздавал собравшимся вокруг людям купюры по тысяче рублей. Накануне этого Нового года из-за пандемии он пообещал оказать материальную помощь «обиженным» дистанционно. Едва ли лидер ЛДПР одаривает своих избирателей из собственного кармана, поскольку, согласно его декларации, заработок Жириновского для главы думской партии не такой уж и большой - 22,5 млн руб. в год.

Финансирование политических партий из народной казны предусмотрено законом, но норма эта работает только для тех, кто на выборах набрал не менее 3% голосов. Каждый поданный за партию голос на выборах в Госдуму конвертируется в 152 рубля. Получается, что партии, набирающие меньше 3%, во время предвыборной гонки тратят деньги впустую. Складывается парадоксальная ситуация: богатые и крупные партии становятся еще богаче и влиятельнее, бедные и небольшие - беднее.

Согласно отчету ЛДПР за 2019 год, 560 млн руб. партия потратила на пропаганду: информационную деятельность, рекламу, полиграфию. Содержание руководящих органов ЛДПР обходится дороже 100 миллионов в год, почти столько же тратится на региональные отделения. Еще 314 млн было израсходовано на региональные и местные выборы.

Еще одним источником доходов партии Жириновского являются частные спонсоры. Одним из крупнейших благодетелей ЛДПР, по сведениям «Собеседника», является петербургское АО «Клин», которое аффилировано с инвестиционной компанией Fortgroup.

Fortgroup - один из лидеров рынка коммерческой недвижимости России. Компания управляет объектами суммарной площадью более миллиона квадратных метров - это бизнес-центр Fort Tower и 15 моллов в Санкт-Петербурге и Москве. По данным антикоррупционного движения Transparency International, депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин продвигает интересы крупного бизнеса и, в частности, компании Fortgroup.

Еще один спонсор ЛДПР - сургутское ООО «Сибтрансгаз». Фирма зарабатывает на поставках топлива госкомпании «Северавтодор».

Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и успешный бизнесмен Илья Журавлев, по сведениям «Собеседника», спонсирует ЛДПР лично. Вкладывает деньги в партию и еще один депутат из Севастополя - Артем Гордиенко. Именно ему в 2019 году достался мандат Владимира Жириновского, который возглавлял список кандидатов на региональных выборах, но отказался от места в городском парламенте.