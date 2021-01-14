Центральный суд Челябинска оправдал активистов штаба Навального
14 января 2021, 13:26[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Сторонники оппозиционера организовали митинг «Он нам не царь» 5 мая 2018 года.
Отметим, что аналогичные митинги прошли по всей России. Они были приурочены к инаугурации Владимира Путина на новый срок. Участники митинга собрались у памятника Курчатова, а потом прошлись по проспекту Ленина до Алого поля. Митинг не был согласован с администрацией города.
Оксана Еремина и Юрий Варушин обвинялись в прорыве полицейского оцепления (ч. 2 ст. 213 УК РФ хулиганство по предварительному сговору по политическим мотивам). Прокуратура Челябинской области просила для них наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.
14 января Центральный районный суд Челябинска решил оправдать оппозиционеров с правом на реабилитацию.
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