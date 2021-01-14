Раймонд Паулс устал от тортов

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14 января 2021, 13:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвийский Маэстро Раймонд Паулс во вторник, 12 января, отметил свой юбилей. Прославленному композитору исполнилось 85 лет!

Много поздравлений получил Маэстро! Раймонд Паулс – народное достояние Латвии! Латвийские СМИ решили поинтересоваться, как Маэстро отметил свой юбилей?

Раймонд Паулс «пожаловался» на море звонков и на… торты!

«Я не могу избавится от этого телефона! Мне нужно было кое-что репетировать, но мне звонят и приносят торты без перерыва! Я не знаю, куда их положу!», - поделился с прессой Маэстро.