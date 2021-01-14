Президент Латвии считает, что медики в первую очередь должны вакцинироваться

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14 января 2021, 13:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

президент Латвии Эгилс Левитс, фото соцсети

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что получить вакцину от коронавируса в первую очередь должны медики, социальные работники и руководство страны. Об этом г-н Левитс сказал на пресс-конференции латвийским СМИ.

На пресс-конференции президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что сам планирует сделать прививку от коронавируса, как только у него появится такая возможность. Это правильное решение, считает президент Латвии.

По мнению г-на Левитса, приоритет должен быть отдан вакцинации медработников, которая уже проводится, социальных работников и руководства государства, чтобы его представители могли участвовать в международных мероприятиях.

Что касается супруги президента Латвии, которая работает врачом, г-н Левитс сказал, что г-жа Андра пока не сделала вакцинации, но в скором времени это произойдет.