Президент Латвии считает, что медики в первую очередь должны вакцинироваться
14 января 2021, 13:30[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что получить вакцину от коронавируса в первую очередь должны медики, социальные работники и руководство страны. Об этом г-н Левитс сказал на пресс-конференции латвийским СМИ.
На пресс-конференции президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что сам планирует сделать прививку от коронавируса, как только у него появится такая возможность. Это правильное решение, считает президент Латвии.
По мнению г-на Левитса, приоритет должен быть отдан вакцинации медработников, которая уже проводится, социальных работников и руководства государства, чтобы его представители могли участвовать в международных мероприятиях.
Что касается супруги президента Латвии, которая работает врачом, г-н Левитс сказал, что г-жа Андра пока не сделала вакцинации, но в скором времени это произойдет.
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