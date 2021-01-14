Националисты Латвии выступают против поблажек гей-парам

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14 января 2021, 13:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депутат Сейма Янис Домбрава, фото: соцсети

Решение Конституционного суда, согласно которому и однополые браки должны получить отпуск по уходу за детьми, вызвало недовольство Национального объединения Латвии. Националы выступают против любых официальных поблажек в отношении гей-пар.

Недовольство националов дошло до того, что они «нацелились» на изменения в Конституции: если поправки произойдут, то вопрос с однополыми парами может быть решен.

Депутат Сейма Янис Домбрава высказался по данному поводу:

«Согласно Конституции, любой гражданин Латвии находится под защитой государства. Каждый! Однако, латвийское государство особо защищает определенные группы общества. Одна из групп – это семьи, обеспечивающие долгосрочное существование и развитие нации. Но некоторые считают, что в семье нет ничего особенного. Считается, что любому домашнему хозяйству должна быть предоставлена одинаковая поддержка и правовая защита. Однако формы домашнего хозяйства различны – студенты, которые вместе снимают квартиру, временные партнеры, которые живут вместе, три брата, которые живут вместе и т.д. Должны ли все формы домашнего хозяйства обеспечивать такую же государственную поддержку и защиту, которые предоставляются семье? Ни за что! 14 января Сейм проголосует за внесенные Национальным союзом изменения в Конституции. Если будет поддержка, впереди еще будет несколько решающих голосов. Результат будет зависеть от общественного спроса. Если большинство поддержит усиления защиты семьи в Конституции, то большинство Сейма проголосует за изменения».