Главный кардиолог Москвы рекомендовала сердечникам сделать прививку от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2021, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уже второй месяц в Москве продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. С 28 декабря возможность сделать защитную прививку наряду с другими категориями горожан получили все москвичи в возрасте старше 60 лет.

Главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева рассказала о том, почему для пожилых людей и особенно для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, важно пройти вакцинацию и порекомендовала сделать прививку от коронавируса.

Сейчас в столице около трех миллионов пенсионеров, у большинства из которых уже есть разные хронические болезни, например, заболевания сердечно-сосудистой системы. Но это не является противопоказанием для прививки от коронавируса.

Напротив, как и большинство других специалистов, Васильева считает, что прививка от COVID-19 нужна всем. Молодые в первую очередь должны вакцинироваться для того, чтобы не быть источником инфекции для людей более старшего поколения, которые болеют коронавирусом тяжелее всех. Для самих пожилых прививка - это возможность защитить себя от риска осложнений и даже смерти при заболевании ковидом.

«Поверьте, за время пандемии, в ходе которой через нашу больницу прошли тысячи пациентов с коронавирусом, мы имели возможность убедиться, насколько опасен коронавирус для ветеранов. Не случайно в ряде стран вакцинацию начали с домов престарелых. И то, что Москва дала возможность сделать эту прививку всем пожилым москвичам в возрасте 60+, на мой взгляд, замечательная инициатива», - считает Елена Васильева.

Патология сердечно-сосудистой системы всегда чревата риском инфаркта или инсульта. Коронавирус же делает этот риск для таких пациентов еще более высоким. Поэтому любой больной с ишемической болезнью, аритмией, атеросклерозом и другими заболеваниями для врачей вызывает тревогу при пандемии.

Специалист рассказала, что при ковиде прежде всего нарушается свертываемость крови, увеличивается тромбообразование. Тромбы легко садятся на измененные болезнью сосуды и бляшки, закрывают просвет и вызывают омертвение тканей. Иногда они закрывают просвет в кровеносных сосудах и без бляшек. Результат - инфаркт или ишемический инсульт. Кроме того, сам воспалительный процесс, идущий даже в легких, может спровоцировать обширное воспаление сердечной мышцы - инфаркт миокарда. Разные бактерии и вирусы, хронически существующие и периодически активирующиеся в теле человека, которые вызывают пародонтит, парапроктит и другие хронические болезни, могут способствовать развитию инфаркта миокарда. Все то же самое происходит и при вирусе COVID-19, но только в более острой форме. Вот почему больным с сердечно-сосудистой патологией так опасно заболеть ковидом. Вариантов уберечься от этого два. Первый - закрыться, ни с кем не общаться и навсегда изолироваться. Ну а если человек все-таки хочет выходить на улицу и контактировать с миром, то вариант второй - надо вакцинироваться.

Елена Васильева рассказала о том, что в той больнице, где она работает, было вакцинировано около 400 таких пациентов. У людей старшей возрастной группы, в ней было порядка 30 человек старше 90 лет, не было практически вообще никакой реакции на прививку. Ни неприятного ощущения в месте инъекции, ни обычного легкого недомогания с некоторым повышением температуры.

«Мы поначалу подумали, что прививка на этих пациентах не сработала. Но очень скоро убедились в обратном. Неожиданно, у всех привитых в возрасте 85-90 лет и при этом даже не ощутивших саму вакцинацию, образовался очень хороший титр антител», - пояснила врач.

Самым тяжелым среди всех вакцинированных было общее недомогание, какое бывает во время простуды, повышение температуры до 38 градусов. Длилось это день-два, у нескольких человек - до пяти дней. В общем, ничего страшного по сравнению с риском заболеть ковидом. Все эти случаи были у молодых. Причем чаще у девушек, чем у мальчиков.

Она подчеркнула, что ее 93-летняя мама перенесла вакцинацию прекрасно, у нее не было реакции на прививку, а температура поднялась у младшей дочери.

«В частности, почти до 38 градусов повышалась температура и у моей младшей дочери. А вот моя 93- летняя мама перенесла вакцинацию прекрасно, у нее вообще не было никакой реакции. И мы были счастливы обнаружить, что у нее образовался высокий титр антител. Это дало ей возможность снова участвовать во всех семейных мероприятиях, мы даже сходили с ней несколько раз в ресторан», - прокомментировала Елена Васильева вакцинацию членов своей семьи.

Общение для людей в пожилом возрасте очень важно, считает врач. Зум не в состоянии полностью заменить живых контактов.

Специалист пояснила, что московские поликлиники сохраняют плановый прием больных только потому, что соблюдают все санитарно-эпидемиологические правила работы. Там обязателен масочный режим, соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция всех помещений, термометрия. Для тех, кто температурит, везде сделан отдельный вход. К тому же все прививочные пункты столицы работают строго по записи. И еще раз порекомендовала сделать прививку от коронавируса людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы защитить себя.

«Как врач, кардиолог, еще раз повторю: ковид поражает не только легкие, но и сердце. И если уже есть какое-то сердечное заболевание, то встреча с вирусом может закончиться катастрофой. Пожалуйста, берегите себя», - напомнила она.