Москву признали лучшей в России по уровню электронных госуслуг

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14 января 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Сергунина, фото соцсети

Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг по итогам 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

«По итогам 2020 года Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Столица набрала 87,81 балла и заняла первое место среди субъектов РФ», - говорится в сообщении.

Кроме того, в тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области.

«Москвичи уже привыкли получать многие услуги именно онлайн. Это удобно и быстро. Развитие цифровой среды - требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года - сервис для поиска пропавших домашних животных», - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития оценивали параметры, влияющие на качество и удобство предоставления электронных услуг. Это, например, возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, а также ряд других.