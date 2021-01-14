В Петербурге подвели итоги новогодних праздников

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14 января 2021, 12:12 [ «Аргументы Недели», Ольга Максимова ]

Фото: соцсети

Новый год быка жители северной столицы отметили в целом мирно, без чрезвычайных ситуаций, - сообщает заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок. Однако без происшествий всё же не обошлось. По данным ведомства, во время праздников было совершено около 1,9 тысячи выездов.

Так, число пожаров в этом году превысило число пожаров в прошлом на 60 раз. Всего был потушен 281 пожар. Среди жертв оказались: 20 пострадавших, 9 погибших и 36 спасенных граждан.

Неосторожное обращение с пиротехникой тоже привело к печальным последствиям. Первого января сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что на балкон жилого дома залетела петарда. Балкон обгорел, пострадавших не было. Также, из-за неправильного обращения с фейерверками, восемь человек были госпитализированы, в том числе и маленький ребенок.

Спецслужбы и службы скорой помощи неустанно работали с 31 декабря по 10 января. Минусовая температура и устойчивый мороз привели к гололеду, который стал причиной многих аварий и травм. По словам главврача Алексея Бойкова, в скорую обратилось более 130 человек, хотя в прошлом году обращений было в 2 раза меньше.

В среднем по России было зафиксировано и потушено 8,2 тысяч пожаров, об этом сообщили сотрудники МЧС на селекторном совещании. Более 1700 пострадавших в ДТП получили помощь спасателей. В связи с повышением уровня воды на реках Енисей, Ангара и Мина проводились спасательные операции в Красноярском крае и Иркутской области.

Зимние развлечения в виде безобидного катания на тюбингах и рыбалки тоже оказались небезопасными.

Несмотря на все предупреждения сотрудников МЧС, в Приморье рыбак вместе со своим знакомым выехал на тонкий лед на легковом автомобиле и провалился. В результате чего один человек не смог выбраться и погиб. Такая же трагедия произошла и в Ярославской области. 60-ти летний мужчина вышел на лед и утонул. Спасатели устраивают каждодневные рейды и предупреждают рыбаков-любителей и жителей городов соблюдать осторожность.

Не менее опасным развлечением можно назвать катание на тюбингах или «ватрушках», которые особенно любят дети. Только в Петербурге во время праздничных каникул было госпитализировано 5 человек, катавшихся на «ватрушках». «Это неуправляемый снаряд, который ведёт себя непредсказуемо», — заявил замначальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок. Так, в Ивановской области девушка прицепила ватрушку к автомобилю, не справилась с управлением и врезалась в «Газель». С травмами головы она была доставлена в областную больницу. В Амурской области на водохранилище автомобиль, выехавший на лед, сбил школьника, катающегося на тюбинге. Сразу два происшествия случилось в Подмосковье. На реке Клязьме, со снежной горки прямо в воду вылетела «ватрушка» с трехлетним ребенком. Девочка была спасена, из воды её вытащила мама, которая бросилась вплавь и дотолкала тюбинг к берегу. Через пару часов на том же водохранилище чуть не погиб подросток.