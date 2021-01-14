Латвия: стали известны побочные эффекты от вакцины

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14 января 2021, 10:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас, фото соцсети

В этом году главный приоритет Латвии – полная вакцинация населения. И она идет уже полным ходом. До 12 января Государственное агентство лекарств предоставило отчеты о побочных эффектах вакцины против коронавируса.

До 12 января в Государственное агентство лекарств поступило 11 сообщений о побочных реакциях на вакцину. За этот период было вакцинировано 9899 человек. Получается, что это менее 1%.

Какие побочные симптомы отметили вакцинируемые?

Боль в месте инъекций, покраснение, отек, болезненность лимфатических узлов и жалобы на усталость, лихорадку, головную и мышечную боль, а также сонливость. Данные симптомы пропадают в течении нескольких дней. Как утверждают медики Латвии, подобные реакции наблюдались и с другими вакцинами. В одном случае из 11 вакцинируемый человек был доставлен в больницу из-за жара и головокружения.

Латвийское Государственное агентство лекарств объясняет, что после введения вакцины могут возникнуть побочные эффекты и это вполне допустимо.

Надо отметить, что не все латвийцы лояльно относятся к вакцинации: считают, что она далеко небезопасна. По этому вопросу в стране идут споры между правительством и народом. К слову, правительство Латвии пока только убеждает, что вакцина необходима, но не прививается. Например, первые в списке на вакцинацию, конечно, врачи! Супруга президента Латвии Эгилса Левитса является врачом, но пока не прошла процесс вакцинации. Почему? Как удалось выяснить, ждет своей очереди… Разумеется, латвийцы очень скептически относятся к тому, что первые лица государства до сих пор не прошли вакцинацию. В стране бытует мнение – покажите пример народу!

По этому поводу выступил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас, который отметил, что вакцинация первых лиц государства может произойти, если быть уверенным, что это действительно убедит латвийцев в том, что вакцина безопасна.

«Нужно вакцинировать медиков на передовой, людей в группах риска – старше 90лет, с хроническими заболеваниями. Пока в Латвии не так много вакцин, слишком рано говорить о систематической вакцинации первых лиц государства. Должны быть предварительные условия, чтобы точно решить этот вопрос. Полная вакцинация врачей, незащищенных слоев общества. И тогда мы можем дискутировать о том, входят ли министры в группу людей, которым необходимо вакцинировать», - заявил министр здравоохранения латвийским СМИ.

Лично меня, как журналиста и человека, данное высказывание совершенно не убедило… ни в чем! Я поняла, что идут только разговоры… Правительство Латвии, видимо, выжидает результаты вакцинации на латвийцах…

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас выступили с заявлением, что в короткие сроки вакцинируют 1,5 мил латвийцев…

Где они столько возьмут – тайна! В Латвии уже не осталось такого количества проживающих даже с домашними животными…