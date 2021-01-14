Онлайн-уроки «Осторожно - поезд!» прошли в Волгограде

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2021, 10:50 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В период зимних каникул около 250 волгоградских школьников приняли участие в онлайн-уроках «Осторожно - поезд!». Это совместный проект сотрудников Волгоградского региона ПривЖД и специалистов Волгоградского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС. Главная цель организаторов – напомнить учащимся о неукоснительном соблюдении правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В ходе занятий подросткам рассказали о несчастных случаях, произошедших на железной дороге в границах Волгоградской области, а также показали видеоролики, содержащие информацию о правилах поведения на железнодорожных станциях, платформах и в пассажирских поездах. Особое внимание было уделено основам электробезопасности. С целью закрепления полученных знаний в заключительной части занятий проводились блиц - викторины.

Пресс-служба ПривЖД напоминает, что в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Категорически запрещается приближаться к контактной сети. Необходимо помнить, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону и надетый капюшон снижают бдительность. В результате дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, и не заметить приближающийся состав.