Врач: Массовая вакцинация поможет остановить распространение COVID-19

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14 января 2021, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве активно развивается программа вакцинации горожан против COVID-19 – прививочных пунктов открывается все больше, все больше категорий горожан теперь могут бесплатно получить вакцину. Медики, значительная часть которых уже привились, отмечают, что препарат экспериментально проверен и доказал свою безопасность. Несколько привившихся горожан рассказали «НГ», почему они решили вакцинироваться, а столичные врачи оценили, как проходит этот процесс в мегаполисе.

В ближайшее время в Москве планируют довести количество пунктов, в которых горожан прививают против ковида, до 100, сейчас их работает 70. В настоящее время в первоочередном порядке записаться на вакцинацию можно тем, кто находится в основных группах риска, – это москвичи старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники тех отраслей, в которых необходимо контактировать с большим количеством людей. Для того чтобы сделать прививку, нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования (причем неважно, выдан он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет). Потребуется также документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли, например справка с работы, а студентам вузов и колледжей нужно предъявить студенческий билет. Людям старше 60 лет и горожанам с хроническими заболеваниями дополнительные справки не нужны.

«С моей точки зрения то, что сейчас сделано в Москве, – лучшее, что можно предложить горожанам, чтобы максимально быстро и эффективно пройти вакцинацию, – заявила «НГ» заведующая научно-клиническим отделом Московского городского центра СПИД, заместитель главного инфекциониста Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова. – Это доступно: можно быстро и легко записаться, прийти в нужный день, не пересекаясь с большим потоком людей, получить сертификат, записаться на вторую прививку. Те, кто планирует прививаться, получают напоминания, и забыть о том, что у вас запланирована вакцинация, невозможно. Достаточно много прививочных пунктов, которые работают в удобное время. Так что в Москве очень хорошо организовали вакцинацию».

«Все мои знакомые, которые записались на вакцинацию и сделали прививку, удивлены четкостью организации процесса, – говорит «НГ» заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 52 Инна Самсонова. – Люди записываются, их вызывают по расписанию, четко, можно привиться без очередей и каких-то проблем».

Напомним, в городских медучреждениях москвичей прививают бесплатно, используя вакцину от коронавируса, созданную учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцина не содержит живого вируса, и она двухкомпонентная – то есть спустя 21 день после первого укола нужно будет прийти на повторную процедуру. Медики отмечают, что пациенты переносят вакцинацию без серьезных побочных эффектов, однако, как и после любой прививки, в первые сутки могут быть индивидуальные реакции – повышение температуры, онемение места укола, головная боль.

Как отмечает Инна Самсонова, ориентироваться на тех, кто боится прививаться, не следует. «Всегда найдутся противники вакцин – даже тех, что применяются десятилетиями и входят в национальные календари вакцинации всего мира, – говорит врач. – Конечно, все новое вызывает вопросы и опасения, но уже накопился большой пул людей, которым сделали прививки. Производители вакцин и врачи без утайки рассказывают и о возможных реакциях, которые ожидаемы – повышение температуры, слабость, ломота в суставах в течение одного-двух дней, – все же вводится биологический препарат, на который откликается организм. При этом каких-то серьезных последствий у пациентов не зафиксировано. Так что бояться нет смысла, лучше привиться».

«Вакцинация – это самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний, – также утверждает Елена Цыганова. – COVID-19 – инфекционное заболевание, и у меня нет сомнений, что массовая вакцинация поможет остановить распространение коронавируса. Потому москвичам важно сделать прививку и не отказываться от возможности, которую город бесплатно предоставляет».

Для того чтобы справиться с пандемией, необходимо, чтобы у 65–70% населения появился иммунитет к коронавирусу, отмечают врачи.

«В первую очередь прививку надо сделать тем, кто постоянно работает с большим количеством людей – учителям, врачам, работникам культуры. В Москве эти люди сразу были включены в приоритетные списки вакцинации, которые в последние дни все расширяются. И чем больше будет привито населения, тем быстрее мы выйдем из ковидного штопора», – говорит Инна Самсонова.

«Надо вакцинировать и тех, кто имеет сопутствующие хронические заболевания, например сахарный диабет, сердечно-сосудистую патологию, горожан старшего поколения, у которых также есть хронические заболевания. И прививать всех желающих. У пациентов из группы риска существует более высокая вероятность тяжелого течения заболевания, и если они могут привиться – нужно обязательно это сделать», – отмечает Елена Цыганова.

«Мне пока прививка не нужна, у меня есть антитела, но моим друзьям, родственникам и родителям я говорю, что если выбирать между тем, прививаться или болеть – надо однозначно выбрать прививку», – отмечает доктор Инна Самсонова.

«У меня среди знакомых оказалось много людей, которые переболели ковидом в достаточно тяжелой форме, были даже те, кто умер, – рассказал «НГ» вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров. – Не хотелось бы повторять их судьбу, и потому я решил привиться. Антитела образовались – я уже посмотрел по результатам анализов, надеюсь, что вакцинирование позволит мне больше общаться с людьми, чувствовать себя более свободным».

Руководитель центра госуслуг Бутырского района Светлана Чикинова отмечает, что решила вакцинироваться сразу, как только узнала, что город предоставил такую возможность. «Я ежедневно контактирую с большим количеством людей и, естественно, понимаю, что важно беречь и свое здоровье, и здоровье окружающих. Потому как только узнала, что сотрудники центров могут в приоритетном порядке пройти вакцинацию, сразу зарегистрировалась на эту процедуру, – говорит Чикинова. – Многие наши сотрудники прививаются, и я думаю, сделать прививку стоит, чтобы нам побыстрее всем вместе побороть этот недуг».

«В этом году решил привиться против ковида, поскольку в стране эпидемия, заболевание распространяется быстро, а я работаю с детьми, – говорит педагог дополнительного образования школы № 1524 Николай Фролов. – Детей много, я с ними постоянно общаюсь, потому решил привиться, чтобы защитить и себя, и их, и наших близких. Прививку я делал в поликлинике, все четко и быстро – прошел небольшое обследование у врача-терапевта, вакцинировался, это заняло очень немного времени».

У опрошенных «НГ» горожан прививка не вызвала какой-то серьезной негативной реакции организма. «Я уже прошла два этапа, абсолютно нормально себя чувствую, – говорит Чикинова. – После введения первого компонента была легкая головная боль, после второго – вообще никаких негативных последствий, все было прекрасно». «После первой прививки была некоторая повышенная усталость пару дней, после второй – тоже, но уже менее заметная, других каких-то реакций я не заметил, хотя у знакомых были случаи повышения температуры», – говорит Петр Быстров. У Николая Фролова прививка тоже не вызвала каких-то неприятных симптомов, которые могут сопровождать вакцинацию: «Все прошло хорошо, не заметил какого-то недомогания».