ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве старшеклассники вернутся к очному формату обучения

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве старшеклассники вернутся к очному формату обучения
девочка, фото: pixels.com

Ученики с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Соответствующие изменения внесены в указ о противоэпидемических мерах, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Установить, что c 18 января 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование … возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт», - говорится в документе.

Отмечается, что вузы и колледжи, учреждения допобразования и спортивные школы будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах. Кроме того, ранее введенные ограничения продлеваются до 21 января.

БА

В мире

Портал Avia.pro: российская ракета «Искандер» могла попасть в руки военных США в Сирии

Источник: российская ракета «Искандер» могла попасть в руки военных США в Сирии

Российская ракета «Искандер» могла попасть в руки американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью