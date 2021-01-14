В Москве старшеклассники вернутся к очному формату обучения
14 января 2021, 09:24[ «Аргументы Недели» ]
Ученики с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Соответствующие изменения внесены в указ о противоэпидемических мерах, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Установить, что c 18 января 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование … возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт», - говорится в документе.
Отмечается, что вузы и колледжи, учреждения допобразования и спортивные школы будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах. Кроме того, ранее введенные ограничения продлеваются до 21 января.
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