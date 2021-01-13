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Издание «База»: глава «Газпрома» Миллер получает ₽1,9 млрд, Греф - ₽1 млрд.

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Издание «База»: глава «Газпрома» Миллер получает ₽1,9 млрд, Греф - ₽1 млрд.
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«База» опубликовала данные по официальным доходам некоторых глав госкомпаний за 2018 год, ссылаясь на источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы. Ранее заставить руководство «Газпрома» или РЖД озвучить свой доход не смогли даже в суде: в 2015 году Пресненский суд Москвы отклонил иск «Партии прогресса», которая требовала от правительства обнародовать сведения о доходах глав корпораций.

«База» утверждает, что подлинность полученных данных ее сотрудники проверили на депутатах Госдумы, членах Совета Федераций и правительства - тех, кто публично отчитываются о своих доходах, и всё сошлось до копейки.

По сведениям источника, Глава «Газпрома» Алексей Миллер за 2018 год заработал 1,9 млрд рублей. Основную часть зарплаты он получил в «Газпроме» - 1,5 млрд рублей. Остальное - выплаты в компаниях «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпромбанк», где Миллер состоял в советах директоров.

Получается, что Миллер в среднем получает 158 млн рублей в месяц, или 5,2 млн в день. Если у него обычный восьмичасовой рабочий день, то час работы Миллера стоит 660 тысяч рублей, а минута - 11 тысяч. Зарплату обычного россиянина – 20 тысяч рублей, глава «Газпрома» отрабатывает за пару минут.

Известно, что за 9 месяцев 2020 года «Газпром» получил убыток в размере 592 млрд рублей. Алексею Миллеру принадлежит царь-квартира в Санкт-Петербурге площадью 1396 кв. метров и стоимостью больше миллиарда рублей, также ему приписывают владение одним из шикарнейших дворцов в Подмосковье - его прозвали Миллергофом.

По данным «Базы», зарплата главы «Сбербанка» Германа Грефа за 2018 год составила чуть более 1 млрд рублей. Всю её он получил именно в «Сбербанке». Ранее сообщалось, что Греф живёт на Рублёвке, где у него имеются 70 соток и роскошный особняк.

Бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, ставший недавно министром транспорта, в 2018 году заработал 376 млн рублей. «База» напоминает, что после катастрофы «суперджета» в Шереметьево в мае 2019 года, когда погиб 41 человек, Савельев заявил, что топ-менеджеры «Аэрофлота» останутся без премий. Но, судя по отчётности «Аэрофлота», топ-менеджеры в 2019 году получили на 38% больше, чем в 2018 году.

По сведениям издания, президент «Транснефти» Николай Токарев в 2018 году заработал 222,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что у Токарева имеется в одном доме целых три соседних квартиры общей площадью 560 кв. м. А на его жену оформлена дача - 5 га в подмосковном Акулинино и шикарный особняк по соседству с апартаментами главы «Ростеха» Сергея Чемезова и миллиардера Аркадия Ротенберга. В молодости Токарев служил вместе с президентом в Дрездене в резидентуре КГБ.

«База» сообщает, что глава РЖД Олег Белозёров за 2018 год официально заработал 192 млн рублей. Белозёров - один из немногих руководителей госкомпаний, кто добровольно раскрывает свои доходы: в 2018 году он задекларировал 220 млн рублей. Кстати, через год его доходы выросли до 450 млн рублей.

Издание отмечает, что у источника не оказалось данных по зарплатам некоторых глав банков с госучастием и госкорпораций: речь идёт о главе «Роснефти» Игоре Сечине, гендиректоре «Ростеха» Сергее Чемезове и гендиректоре «ВТБ» Андрее Костине.

НХ

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