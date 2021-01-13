ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

ФСБ задержала экстремистов в Башкирии

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ задержала экстремистов в Башкирии
Фото: соцсети

Сотрудники УФСБ по Башкирии и Центра противодействия экстремизму республиканского МВД задержали 14 членов запрещенной в России организации «Башкорт». Об этом сообщил в среду «Интерфакс», ссылаясь на свой источник.

По данным собеседника агентства, следственно-оперативные мероприятия прошли в рамках ранее возбужденного дела об экстремизме. Задержанные являлись членами признанной экстремистской организации «Башкорт» и были участниками ноябрьского конфликта с представителями армянской диаспоры в селе Кармаскалы.

Напоминаем, что 7 ноября 2020 года в Кармаскалах, по разным данным, было задержано от 37 до 50 человек, предположительно планировавших провокации в отношении местной армянской диаспоры. С целью проведения провокации, в район организованно въехали более 70 человек, среди которых были члены «Башкорта». 19 задержанных суд приговорил к административным арестам на сроки от 1 до 15 суток за неповиновение полицейским.

Деятельность общественной организации «Башкорт», действовавшей с 2014 года и имевшей 18 подразделений в городах и районах республики, была запрещена Верховным судом Башкирии в мае 2020 года. Независимые эксперты пришли к заключению, что лозунги участников организации были направлены «на формирование общественного мнения об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти и местного самоуправления, призывы к выходу Республики Башкортостан из состава Российской Федерации, нарушению прав, свобод и законных интересов лиц небашкирской национальности».

ША

Армия

Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

Пентагон объявил, что бойцы Национальной гвардии, охраняющие Капитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия, перед Днем инаугурации будут вооружены. Пентагон проводит работу по выявлению в своих рядах сторонников Трампа и намерен преследовать их, как экстремистов, применяя уголовное законодательство.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью