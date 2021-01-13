ФСБ задержала экстремистов в Башкирии

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13 января 2021, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сотрудники УФСБ по Башкирии и Центра противодействия экстремизму республиканского МВД задержали 14 членов запрещенной в России организации «Башкорт». Об этом сообщил в среду «Интерфакс», ссылаясь на свой источник.

По данным собеседника агентства, следственно-оперативные мероприятия прошли в рамках ранее возбужденного дела об экстремизме. Задержанные являлись членами признанной экстремистской организации «Башкорт» и были участниками ноябрьского конфликта с представителями армянской диаспоры в селе Кармаскалы.

Напоминаем, что 7 ноября 2020 года в Кармаскалах, по разным данным, было задержано от 37 до 50 человек, предположительно планировавших провокации в отношении местной армянской диаспоры. С целью проведения провокации, в район организованно въехали более 70 человек, среди которых были члены «Башкорта». 19 задержанных суд приговорил к административным арестам на сроки от 1 до 15 суток за неповиновение полицейским.

Деятельность общественной организации «Башкорт», действовавшей с 2014 года и имевшей 18 подразделений в городах и районах республики, была запрещена Верховным судом Башкирии в мае 2020 года. Независимые эксперты пришли к заключению, что лозунги участников организации были направлены «на формирование общественного мнения об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти и местного самоуправления, призывы к выходу Республики Башкортостан из состава Российской Федерации, нарушению прав, свобод и законных интересов лиц небашкирской национальности».