В 2021 году возрастут социальные пособия семьям с детьми

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2021, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время, как и в предыдущие годы, в России подрастёт целый ряд социальных пособий. В частности, изменения ожидаются по всему спектру пособий для семей с детьми.



В этом году, как и ранее, индексация единовременных выплат предполагается в феврале, коэффициент на данный момент неизвестен, но ожидается на уровне 3–4%. Пособие беременным женщинам за раннюю постановку на учёт в женской консультации (до 12 акушерских недель) в январе составит 672,15 руб. (ориентировочный размер с 1 февраля – 702,16 руб.). Также ожидается, что примерно на 700 руб. (до 18 724, 28 руб.) вырастет единовременная выплата при рождении ребёнка (а также при усыновлении или взятии под опеку), которая на данный момент равна 18 004 рублям. Наконец, приблизительно на 1,1 тыс. руб. может увеличиться единовременная выплата беременным жёнам военнослужащих по призыву (на 1 января размер этого пособия составляет 28 511,4 руб.). Кроме того, при рождении ребёнка таким семьям также будет полагаться ежемесячное

пособие, которое сейчас равно 12 707,94 руб. и в случае индексации предположительно подрастёт примерно на 500 рублей. Выплаты по больничным

листам по беременности и родам, известным как декретные, в январе не изменятся. Вместе с тем поменяется предельный размер выплат. Он будет равным 340 795

руб. при обычной неосложнённой беременности (когда декретный отпуск составляет 70 дней до родов и 70 после), 379 743 руб. – при наличии осложнений и декретном отпуске продолжительностью в 156 дней, 472 244 руб. – в ожидании двойни или тройни и при декретном отпуске длительностью 194 дня.



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