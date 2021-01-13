Депутат МГД Артемьев: Участие в вакцинации – вопрос приверженности ценностям научного прогресса

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2021, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Артемьев, фото соцсети

Участие в вакцинации важно для каждого ответственного человека, который мыслит современно, опирается на категории научного подхода. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил летчик-космонавт РФ, депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

«Те, кто работает в науке и развивают современные технологии, я уверен, проявят максимальную ответственность и запишутся на вакцинацию оперативно. Космонавты тоже подали хороший пример. В Звездном городке началась вакцинация и уже привились экипажи, готовящиеся к ближайшим полетам на Международную космическую станцию. Это вопрос ответственности и приверженности ценностям прогресса, научного, обоснованного и доказательного подхода. Вирус непредсказуем, опасен, и нельзя просто надеяться на авось или рассчитывать, что переболеешь легко. Это легкомысленно, ведь то, в какой степени пройдет болезнь - легкой или тяжелой - невозможно предсказать, а значит — необходимо поставить прививку», - Олег Артемьев.

Он добавил, что в Москве сегодня разворачивается широкая сеть прививочных пунктов, ведется предварительная запись, и каждый ответственный человек должен заботиться о своем здоровье.

«Впереди холодные зимние месяцы, когда респираторные заболевания распространяются особенно активно, и беречь себя в этот период особенно важно», - отметил парламентарий.

Олег Артемьев напомнил, что записаться на вакцинацию можно онлайн на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, через приложение «Моя Москва» с помощью сервиса «Госуслуги Москвы» или по телефону ближайшей поликлиники. Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию. На вторую прививку запись производится автоматически.

Ранее сообщалось, что в Москве с 13 января открыта запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий граждан: теперь привиться могут работники IT, телекоммуникаций и связи, научные работники, соцработники частных компаний, а также сотрудники сферы недвижимости и гостеприимства.