Вечорко: Вакцинация – один из самых надежных способов победить COVID-19

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13 января 2021, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вакцинация является одним из самых надежных способов победить COVID-19, она поможет быстро сформировать коллективный иммунитет к вирусу. Об этом заявил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

«Только формирование коллективного иммунитета к коронавирусу позволит его победить. Это может произойти, если большая часть населения переболеет и получит на какое-то время иммунитет к вирусу. Но такой путь несет в себе много рисков для здоровья, а порой и для жизни пациентов. Мы знаем, что это COVID-19 - это опасное заболевание, порой приводящее к очень серьезным последствиям. Именно поэтому вакцинация имеет колоссальное значение для здоровья пациентов. Это самый безопасный и эффективный способ борьбы с любыми инфекционными заболеваниями. А вакцинация от коронавируса - еще и один из самых надежных способов справиться с пандемией коронавирусной инфекции», - рассказал врач.

Он напомнил, что COVID-19 у некоторых пациентов протекает в тяжелой форме, приводя к серьезным осложнениям, а порой и к летальному исходу. Особенно важна вакцинация для людей, входящих в группу риска, подчеркнул он.

«Это пожилые люди, пациенты, имеющие хронические заболевания, страдающие сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы с вами знаем, что COVID-19 поражает все органы и системы, запуская каскадные реакции в организме, тем самым усугубляя течение уже имеющихся болезней. Поэтому вакцинация от коронавируса сегодня - это самый безопасный и эффективный способ сформировать коллективный иммунитет и справиться с пандемией. Мы с коллегами ежедневно видим инфицированных COVID-19 в тяжелом состоянии и круглосуточно делаем все возможное, чтобы помочь им. Такой ситуации можно избежать благодаря вакцинации. Мы надеемся, что масштабная вакцинация от COVID снизит наплыв тяжелых пациентов в больницы. Я рад, что Москва запустила бесплатную и удобную вакцинацию против COVID-19», - сказал Валерий Вечорко.

Врач напомнил, что в настоящее время в столице открыто 70 прививочных пунктов на базе городских взрослых поликлиник, а с 14 января их будет уже 100. Вакцинацию можно пройти по предварительной записи, что позволяет избежать очередей и долгого ожидания.