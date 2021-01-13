Латвийский политолог: Вакцинация – политический вопрос

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13 января 2021, 15:42 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Сегодня главная проблема в Латвии – вакцинация. А точнее, как быстрее обезопасить все население прививкой от ковида. Ради обеспечения массовой вакцинации в процесс будут вовлечены все, кто может в нем участвовать. Даже ветеринары и стоматологи. Так заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Из слов премьера Латвии следует, что латвийцев будут прививать ветеринары? Да уж… Смешались в кучу кони, люди!

Что происходит с процессом вакцинации в Латвии?

Свое мнение по данному вопросу высказал латвийский политолог Филипс Раевскис:

«Пока скорость вакцинации у нас жалкая. У такого медленного темпа будут серьезные экономические последствия. К тому же много проблем с тем, какую вакцину в действительности использовать, какая вакцина одобрена. Вакцинация – политический вопрос. И нашему «либеральному» обществу нравится создавать очереди… Их образование идет с советских времен. Вместо того, чтобы сказать, что вакцинированы будут все, кто пожелает, ответственные за вакцинацию занимаются формированием «справедливой очереди». От этого Сейма я призываю не ждать огромных революционных перемен. Единственное, что хотят добиться – политической стабильности!»

На днях министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас заявил, что в январе на всех медиков страны еще вакцины не хватит. Следующая партия вакцин прибудет в страну только в феврале. В первую очередь правительство Латвии планирует вакцинировать медиков, социальных работников. Потом уже «в ход» пойдут пенсионеры, инвалиды… А весной-летом очередь дойдет и до членов правительства Латвии. Видимо, руководство страны решило посмотреть на «результаты» вакцинации…