Законопроект о сельхозпродукции открывает аграриям Кубани новые возможности

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2021, 14:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В конце декабря в Госдуму РФ был внесен законопроект «О сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Документ, разработанный Минсельхозом, призван повысить доступность высококачественных продуктов для граждан.

Кубани, являющейся одним из лидеров по агропроизводству в России, принятие документа открывает новые перспективы в развитии АПК. Экологичность продуктов — это в первую очередь их натуральностью, что для региона всегда было определяющим фактором.

— Достаточно будет сказать, что мы первыми в России приняли региональный закон об органическом земледелии, сформировали необходимую нормативную правовую базу. И тем самым, сработали на опережение, — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Спикер кубанского парламента отметил, что краевое законодательство сегодня позволяет быть максимально готовыми к решению задач, которые ставит Президент РФ и губернатор Краснодарского края — по созданию комфортных условий для развития производства «зелёной» продукции.

По словам Юрия Бурлачко, принятие нового законопроекта поможет людям, которые заботятся о здоровом образе жизни, лучше ориентироваться в многообразии продовольственных товаров, предлагаемых рынком. А повышенный спрос на такие продукты покажет производителям, что выращивать продукцию с улучшенными характеристиками выгодно.

— Отмечу, что депутатский корпус ЗСК постоянно контролирует реализацию принятых «аграрных» законов. Если их потребуется скорректировать в соответствии с принятием нового закона Госдумой, мы подготовим соответствующий документ и вынесем его на одну из сессий ЗСК, — подчеркнул глава кубанского парламента.