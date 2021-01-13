В России сократилось количество помилованных заключенных

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13 января 2021, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В новом указе президента Владимира Путина, который касается процедуры помилования, расширяется перечень тех, кто могут об этом просить: родственники осужденных, адвокаты и правозащитники, – и круг тех, кто может претендовать на помилование. Эксперты же считают эти изменения косметическими.

В последние годы списки помилованных становились значительно короче. Так, с 1992 по 2001 год количество помилованных составило более 50 тыс. человек. А с 2013-го по 2018-й под помилование ежегодно попадало по 4–6 человек.

Представитель Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров напомнил, что в 2001 году вместо федеральной комиссии из 13–17 человек появились комиссии в каждом субъекте РФ, что «привело только к расширению аппарата и этой многоступенчатости». Он уверен, что количество помилованных теперь если и увеличится, то несущественно. Эксперты отмечают, что для существенных изменений в этом вопросе, в первую очередь, необходима не «многоступенчатость», а политическая воля.

Адвокат Глеб Шумилов считает, что конституционное право осужденного просить о помиловании в настоящее время «представляет собой больше декларативное право, почти не реализуемое на практике». Причины этого - сложность процедуры и политико-правовая повестка государства. По мнению эксперта, расширение круга лиц, которые могут подавать обращения о помиловании не сможет сильно повлиять на возможность его получить, поскольку государство «создает все условия, чтобы лицо, над которым навис дамоклов меч уголовного судопроизводства, понесло реальное наказание».

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Евгений Рубинштейн, отметил, что Институт помилования всегда был и остается таким институтом, где субъективная воля главы государства является основой для его развития. Так, в 2009–2010 годах, когда президентом страны был Дмитрий Медведев, помилованных было около 100 человек ежегодно, в 2013–2018 годах, при Путине, таких людей можно посчитать на пальцах одной руки.

Управляющий партнер петербургского офиса КА Pen & Paper Алексей Добрынин подтвердил, что «законодательных ограничений для увеличения количества нет, основной барьер – воля суверена». Он считает, что помилование применяется выборочно – обычно в отношении жертв явных судебных ошибок. Другие же осужденные «практически лишены шанса на акт милосердия».