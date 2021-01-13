Собянин проверил готовность энергосистемы столицы к периоду сильных морозов

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13 января 2021, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин проверил готовность московской энергосистемы к прохождению периода низких температур, посетив ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» на Бережковской набережной.

«Москва переживает в этом году настоящую зиму. Кого-то это радует, кого-то - нет. Настоящие морозы, но это, конечно, накладывает определенную ответственность и более сложные условия работы для коммунальщиков, энергетиков», - сказал Сергей Собянин.

Мэр также поздравил коллектив ТЭЦ-12 с приближающимся 80-летием предприятия.

«Вашей ТЭЦ в этом году 80 лет исполняется. Введена была в 1941 году, накануне войны, и с тех пор несет важную функцию - службу городу и москвичам. Очень хорошо, что за последние годы прошла очень серьезная модернизация станции, запущен новый парогазовый энергоблок, запущена сухая градирня, первая в Москве система шумоподавления», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он добавил, что мощность станции повысилась.

«Это очень хорошо, потому что вы обеспечиваете значительную часть города - около 700 тыс. жителей», - отметил Сергей Собянин.

Как доложил мэру управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко, системы предприятия готовы к прохождению периода низких температур.

«Система Мосэнерго работает в штатном режиме, никаких проблем: ни к основному оборудованию, ни к вспомогательному. Резервы мощности, тепловой, практически 50%. Так что мы готовы к прохождению сильных морозов и вообще зимы как таковой», - отметил Александр Бутко.

В свою очередь заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков доложил, что системы Мосводоканала, Мосгаза находятся в режиме повышенной готовности.

«Резервы есть и по газу - порядка 30%. По воде - примерно в половину есть резервы. Система жилищно-коммунального хозяйства - ГБУ «Жилищник», «Автомобильные дороги» - тоже приведена в готовность к тому, чтобы работать в условиях», - уточнил Петр Бирюков.

Он пояснил, что сформировано около 1,5 тыс. аварийных бригад.

«Особое внимание мы уделили территории Троицкого и Новомосковского округов, когда за каждой трансформаторной подстанцией закреплены генераторы», - добавил заместитель мэра, подчеркнув, что теплоносители уже работают на температуру минус 20-25 градусов.

По его словам, коммунальные службы города готовы к тому, чтобы утилизировать снег в приближающийся снегопад.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, сформированные запасы резервного топлива могут обеспечить автономную работу теплогенерирующих объектов в зимних условиях в течение семи суток. Свободные резервы энергосистемы составляют: по теплу - 45%, по электричеству - 19%, что позволяет даже в серьезные морозы обходиться без ограничений в снабжении потребителей.

Для обеспечения бесперебойной работы всех систем энергетики и ЖКХ в режиме постоянной готовности находятся 1,42 тыс. аварийных бригад, которые оснащены 1,5 тыс. единиц техники, 1,8 тыс. аварийных источников электроснабжения и три аварийных источника теплоснабжения.

Для уборки снега на дорогах, очистки кровель и дворовых территорий задействованы более 67 тыс. рабочих, и 18,3 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, и более 30 тыс. средств малой механизации.

На особо опасных участках дорог и на остановки общественного транспорта, ТПУ и других социальных местах установлено 5 тыс. 682 контейнера с аварийным запасом противогололедных материалов.