Художница Евгения Гатилова найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы

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13 января 2021, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

фото: pixabay.com

Известная советская и российская художница, народный художник РФ Евгения Гатилова найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы. Гатиловой было 99 лет.

По данным источника в правоохранительных органах столицы «полиция обнаружила на диване в квартире в Большом Девятинском переулке труп хозяйки - 99-летней Евгении Гатиловой». На голове у пожилой женщины - рана.

По предварительным данным, Гатилова разбила голову в результате падения с дивана. Предварительный диагноз, из-за чего умерла художница - сердечная недостаточность. Следственный комитет России начал проверку данного факта.

Евгения Гатилова - скульптор-фарфорист, с 1956 года создававшая свои произведения для Дулевского фарфорового завода. В 2006 году ее удостоили звания Народного художника.