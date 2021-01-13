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Художница Евгения Гатилова найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Художница Евгения Гатилова найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы
фото: pixabay.com

Известная советская и российская художница, народный художник РФ Евгения Гатилова найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы. Гатиловой было 99 лет.

По данным источника в правоохранительных органах столицы «полиция обнаружила на диване в квартире в Большом Девятинском переулке труп хозяйки - 99-летней Евгении Гатиловой». На голове у пожилой женщины - рана.

По предварительным данным, Гатилова разбила голову в результате падения с дивана.  Предварительный диагноз, из-за чего умерла художница - сердечная недостаточность.  Следственный комитет России начал проверку данного факта.

Евгения Гатилова - скульптор-фарфорист, с 1956 года создававшая свои произведения для Дулевского фарфорового завода. В 2006 году ее удостоили звания Народного художника.

ИЧ

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