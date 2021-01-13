В Челябинске увеличилось количество пожаров

13 января 2021, 14:07[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
За новогодние праздники произошло 60 пожаров, в огне погибли 4 человека, 9 получили травмы.
Как пояснил инспектор Челябинска по пожарному надзору Андрей Окороков, количество возгораний возросло на 44,4% по сравнению с текущим периодом прошлого года. Чаще всего пожары случаются из-за неосторожного обращения с огнем и неправильной эксплуатации электроприборов. Большего всего вызовов в многоквартирные и садовые дома.
В связи с этим в Челябинске усилили меры противопожарной безопасности: на всех социальных объектах проведены занятия с дежурным персоналом, проведено обследование этих объектов. Совместно с сотрудниками социальной защиты и полиции организованы профилактические беседы с многодетными семьями. Проведено более тысячи подворовых обходов, населению вручили более трех тысяч памяток.
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