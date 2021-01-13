Ещё семь префектур в Японии включены в зону режима ЧС из-за COVID-19

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13 января 2021, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Правительство Японии приняло решение расширить зону действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавируса, включив в нее еще семь префектур в различных регионах страны. Об этом заявил в среду премьер-министр Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Под действие мер попали западные префектуры Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока, а также восточная Тотиги. Ограничения будут действовать до 7 февраля.

"Мы крайне обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом в ряде регионов страны. В связи с этим, а также по итогам консультаций с экспертами было принято решение расширить зону действия режима ЧС", - сказал Суга на заседании, которое транслировал телеканал NHK.

Кроме того, о введении собственного режима ЧС в среду объявила юго-западная префектура Кумамото. Префектуральные власти в Японии обладают такими полномочиями.

Всего режим ЧС теперь охватывает 12 из 47 префектур страны, включая столичную зону Большого Токио. В этих регионах проживает порядка 73 млн человек, что составляет более половины населения страны. В рамках ЧС японские власти, в частности, просят жителей не выходить вечером из дома без необходимости и призывают сократить время работы местных заведений общепита, крупных торговых центров.