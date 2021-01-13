Минюст готовится получать банковскую тайну

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13 января 2021, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Здание Минюста в Москве, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, позволяющий ведомству получать банковскую тайну. В Минюсте пояснили, что проект федерального закона "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" разработан в целях совершенствования осуществляемого ведомством и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций (НКО).

В Минюсте подчеркнули, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством, - сообщается на сайте rg.ru.

Согласно вышеназванному закону, доступ к банковской тайне имеют и ответственность за нее несут кредитные организации, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и органы валютного контроля, операторы платежных систем, клиринговые центры и другие государственные органы.

За незаконные разглашение и использование таких сведений без согласия их владельца лицам, которыму такая информация была доверена или стала известна по службе или работе, грозит до семи лет лишения свободы.

Газета "Известия" написала, что документ должен поступить в правительство в июне, а в сентябре он будет внесен в Госдуму.