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13 января 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Снег идет, снег идет. Всю Латвию замело снегом. В стране объявлено желтое предупреждение. Но как же это красиво!

Улицы столицы Латвии практически пусты! И тут дело не только в коронавирусе, но и в том, что уже третий день валит снег.

Больше всего снега выпало в Риге, Юрмале и на восточных границах страны. Снег идет практически постоянно, а в некоторых районах Латвии наблюдается метель. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха составляет -1 градуса.

В некоторых районах Латвии снежный покров толщиной в 13 сантиметров.

На улицах Риги работает вся зимняя спецтехника, транспорт опаздывает.

Латвийские синоптики обещают, что сегодня, 13 января, на большей части Латвии выпадет много осадков, а снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра. Идет затяжная метель…