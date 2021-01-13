Хабаровские пенсионеры смогут учить английский бесплатно
13 января 2021, 14:08[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Благодаря проекту «Поддержка рядом» пенсионеры в Хабаровске смогут посещать бесплатные курсы английского языка.
Проект реализует в краевой столице «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» за счет Фонда президентских грантов. Благодаря инициативе, граждане пенсионного возраста получат возможность обретать новые навыки и раскрывать свои таланты, что, безусловно, будет способствовать сохранению умственной и социальной активности.
Пенсионеры смогут не только освоить английский язык, но и научиться основам ментальной математики, овладеть разными техниками декоративно-прикладного искусства, а также отправиться в путешествие по региону.
В связи с пандемией ковида, общественниками были организованы занятия в онлайн-режиме, чтобы не подвергать пожилых опасности.
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