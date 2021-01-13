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Аргументы Недели Общество

Южноуральские журналисты получили награды в день прессы

, 13:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Южноуральские журналисты получили награды в день прессы
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Алексей Текслер наградил журналистов за высокий профессионализм.

Среди победителей фотокорреспондент газеты «Южноуральская панорама» Людмила Ковалёва, ей вручили диплом областного конкурса на соискание премии губернатора в номинации «Мастер объектива». На награждении особенно отметили её яркие фоторепортажи из поездок Алексея Текслера по региону в ходе «Большой инспекции».

В число лучших в области вошла и главный редактор сайта Миасский рабочий.ru Ольга Исаева. Она стала победителем в номинации «Герои нашего времени». Отмечен материал Ольги «Теперь вижу жизнь под другим углом» о враче миасского ковидного госпиталя Александре Мелехине. Кроме того, Ольга Исаева заняла второе место в номинации «Свое мнение» конкурса областной ассоциации «Пресса». Третье место в этой же номинации получила Екатерина Михайленко из газеты «Копейский рабочий». Поздравляем победителей!

 

 