Южноуральские журналисты получили награды в день прессы
13 января 2021, 13:03[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Алексей Текслер наградил журналистов за высокий профессионализм.
Среди победителей фотокорреспондент газеты «Южноуральская панорама» Людмила Ковалёва, ей вручили диплом областного конкурса на соискание премии губернатора в номинации «Мастер объектива». На награждении особенно отметили её яркие фоторепортажи из поездок Алексея Текслера по региону в ходе «Большой инспекции».
В число лучших в области вошла и главный редактор сайта Миасский рабочий.ru Ольга Исаева. Она стала победителем в номинации «Герои нашего времени». Отмечен материал Ольги «Теперь вижу жизнь под другим углом» о враче миасского ковидного госпиталя Александре Мелехине. Кроме того, Ольга Исаева заняла второе место в номинации «Свое мнение» конкурса областной ассоциации «Пресса». Третье место в этой же номинации получила Екатерина Михайленко из газеты «Копейский рабочий». Поздравляем победителей!
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