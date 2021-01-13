Президент РАН Александр Сергеев рассказал о новых достижениях российских ученых

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13 января 2021, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

2021 год объявлен Владимиром Путиным Годом науки. Своими ожиданиями поделился президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он считает, что такое решение главы государства важно не только для российской науки, но и для всех россиян.

Президент РАН не скрывает, что Россия в настоящий период заметно отстает от ведущих стран по многим показателям в научно-технической сфере, поэтому нашему государству необходимы научные прорывы.

«Почему для России сейчас так важен Год науки? Понимаете, при нынешнем политическом устройстве страны, вертикали и авторитете власти, принципиальное значение имеет акцент сверху. На эту инициативу президента на разных уровнях власти откликнутся и Госдума, и Совет Федерации, и правительство, и губернаторы. Поэтому я надеюсь, что Год науки станет тем моментом, который серьезно изменит, а может, даже переломит ситуацию в науке», - считает Александр Сергеев.

По его мнению, ситуация с коронавирусом показала, что спасение людям может принести только наука.

«Вообще, как это ни парадоксально, но с ковидом человечеству в определенной степени повезло, потому что у мировой и нашей науки такой задел был, не пришлось начинать с нуля. Мы имели серьезные наработки, которые и позволили так быстро создать вакцины. А если бы задела не оказалось, если бы смертность составляла не 2 процента, а, как у эболы, десятки процентов? Страшно подумать о возможных последствиях, - отметил президент РАН. - Из всей этой ситуации должен быть сделан правильный вывод: фундаментальной науке нужно обеспечить достойный ресурс для развития широким фронтом. Иначе в сложные моменты страна может оказаться беззащитной перед неожиданными вызовами».

По его словам, в настоящее время доля реального сектора экономики в финансировании научной деятельности в России составляет около одной трети, остальное дает бюджет, в то время как в ведущих странах, наоборот, около двух третей вкладывает бизнес.

«Говорим об этом уже лет двадцать, но ничего не происходит. А ведь у нас в стране есть яркие примеры стимулирования отраслей экономики. Посмотрите, как расцвело сельское хозяйство всего за несколько лет, когда такие меры были включены. Есть и самый свежий пример - сектор IT-технологий. В последние годы из России начали массово уезжать программисты, заманивает заграница, где сейчас бум спроса на этих специалистов. И наше государство срочно приняло меры: приняты законы, которые остановили этот отток. Считаю, в Год науки необходимо принять законы по стимулированию бизнеса для всего сектора высоких технологий, опирающегося на отечественную науку», - заявил Сергеев.

Он отметил, что сейчас по организационно-правовому статусу Академия наук является федеральным государственным бюджетным учреждением, каких в стране тысячи. При принятии серьезных решений на уровне руководства страны такой юридический статус не обязывает органы исполнительной власти с академией даже советоваться, или выслушать мнения ученых: «Поэтому юридический статус академии необходимо поднимать».

«В 2018 году по инициативе президента России были внесены поправки в закон о РАН. Их суть в том, что РАН поручено научное и научно-методическое руководство всех организаций страны, в которых ведутся исследования за бюджетные деньги. Вроде бы закон есть, но его КПД крайне низок. Почему? Отсутствует юридическое определение или подзаконные акты, которые определяют систему полноценного научного руководства организациями любой принадлежности со стороны РАН. Многочисленные министерства и ведомства, которые тратят огромные бюджетные средства по статье «наука», отнюдь не горят желанием допускать научное руководство академии в свои подведомственные институты», - подчеркнул президент РАН.

Сергеев считает, что РАН необходимо получить юридический статус «государственная академия» с надведомственными полномочиями и по экспертизе, и по научному руководству, и по внесению предложений в сфере государственной научно-технической политики. Он надеется, что именно в Год науки в закон будут внесены необходимые изменения.

Среди новых достижений российских ученых Александр Сергеев выделил:

- Создание вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 в НИИ имени Гамалеи и научном центре "Вектор". Заявки на приобретение российских вакцин подали более 50 стран.

- Космическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые с рекордной четкостью осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, что позволило построить карту, содержащую почти в 10 раз больше источников и в четыре раза более чувствительную, чем существовали прежде.

- Лекарство от болезни Бехтерева (хронического системного заболевания суставов). Ученые нашли, какие именно клетки собственного иммунитета убивали организм хозяина, и создали против них вещество с направленным действием.

Президент РАН отметил, что этот список достижений можно продолжить.

«Есть интересные прорывные работы в самых разных сферах науки - прикладной математике, физике, геофизике, археологии, науках о жизни, науках о материалах и т.д. В Год науки должны стартовать несколько масштабных проектов, в том числе по изучению мозга и освоению ресурсов Мирового океана», - рассказал Александр Сергеев.